В Сызрани арестовали подростка, готовившего теракт в школе

В Самарской области в Сызрани арестовали 15-летнего подростка, готовившего теракт в школе.

Об этом информирует СУ СК по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России.

По версии следствия, подросток планировал поджечь школу, где он обучался, для дестабилизации деятельности органов власти.

Он приобрёл составляющие для зажигательной смеси и изготовил из них самодельное оружие.

1 ноября его действия пресекли сотрудники областного УФСБ.

Подозреваемый арестован. Проводятся следственные действия.

В конце октября в Петербурге трёх школьников задержали за стрельбу в метро.