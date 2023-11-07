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В Сызрани арестовали подростка, готовившего теракт в школе

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В Самарской области в Сызрани арестовали 15-летнего подростка, готовившего теракт в школе.
В Сызрани арестовали подростка, готовившего теракт в школе
  • РИА Новости

Об этом информирует СУ СК по Самарской области. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России.

По версии следствия, подросток планировал поджечь школу, где он обучался, для дестабилизации деятельности органов власти.

Он приобрёл составляющие для зажигательной смеси и изготовил из них самодельное оружие.

1 ноября его действия пресекли сотрудники областного УФСБ.

Подозреваемый арестован. Проводятся следственные действия.

В конце октября в Петербурге трёх школьников задержали за стрельбу в метро.

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