В Сызрани арестовали подростка, готовившего теракт в школе
- РИА Новости
Об этом информирует СУ СК по Самарской области.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России.
По версии следствия, подросток планировал поджечь школу, где он обучался, для дестабилизации деятельности органов власти.
Он приобрёл составляющие для зажигательной смеси и изготовил из них самодельное оружие.
1 ноября его действия пресекли сотрудники областного УФСБ.
Подозреваемый арестован. Проводятся следственные действия.
В конце октября в Петербурге трёх школьников задержали за стрельбу в метро.