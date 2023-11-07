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Шойгу заявил, что Россия отвергает диктат западных стран во главе с США

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Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия отвергает диктат западных стран во главе с США.

Об этом он сказал в ходе переговоров с главнокомандующим армией Республики Никарагуа Хулио Авилесом Кастильо. Встреча прошла в Москве. Заявление Шойгу приводит Интерфакс.

«Мы отвергаем диктат и политическое давление, которые распространяются в мире в результате перехода западных государств во главе с Соединёнными Штатами от дипломатии к шантажу и угрозам», — отметил Шойгу. По его словам, Россия будет противодействовать этому совместно с Никарагуа и другими заинтересованными странами, а также обращать внимание на недопустимость подобного поведения.

Ранее сообщалось, что Шойгу обсудит с главнокомандующим армией Никарагуа военное сотрудничество.

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