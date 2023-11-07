Пьяный пенсионер на Урале расстрелял двух своих сыновей
- РИА Новости
Мужчина 1977 года рождения получил ранение в живот, второй сын 1972 года рождения был ранен в плечо.
«От полученного повреждения 45-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Второй пострадавший скрылся от вооружённого отца, в связи с чем обвиняемый не смог довести умысел на убийство двух человек», — говорится в заявлении.
Пострадавшему оказали медицинскую помощь, стрелявший мужчина был задержан правоохранителями в одном из частных подворий, где он пытался скрыться на сеновале.
Сообщается, что следствие предъявило обвинение 73-летнему мужчине в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство») и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух лиц).
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