Пьяный пенсионер на Урале расстрелял двух своих сыновей

Житель Слободо-Туринского района Свердловской области в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в своих двух сыновей из огнестрельного оружия, сообщили в региональном СК.

Мужчина 1977 года рождения получил ранение в живот, второй сын 1972 года рождения был ранен в плечо.

«От полученного повреждения 45-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Второй пострадавший скрылся от вооружённого отца, в связи с чем обвиняемый не смог довести умысел на убийство двух человек», — говорится в заявлении.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, стрелявший мужчина был задержан правоохранителями в одном из частных подворий, где он пытался скрыться на сеновале.

Сообщается, что следствие предъявило обвинение 73-летнему мужчине в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство») и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух лиц).

Ранее подросток случайно застрелил сверстника из охотничьего ружья в городе Кизилюрт в Дагестане.