Колокольцев представил новых начальников двух территориальных органов МВД России

Глава Министерства внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев представил личному составу новых руководителей двух территориальных органов МВД России.

Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

Отмечается, что указом президента России на пост министра внутренних дел по Чечне назначен генерал-майор полиции Аслан Ирасханов.

При этом главой УМВД по Оренбургской области стал полковник полиции Вадим Серебрянников.

Колокольцев поручил Ирасханову и Серебрянникову ряд приоритетных задач.

«Прежде всего речь идёт о повышении эффективности принимаемых мер по раскрытию преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Имею в виду не только так называемые традиционные составы — убийства, разбойные нападения, грабежи, но и посягательства, совершённые с применением высоких технологий», — отметил министр.

Глава МВД России подчеркнул, что необходимо максимально задействовать весь имеющийся кадровый и технический потенциал для установления виновных, а также шире использовать возможности компьютерных, лингвистических и фоноскопических экспертиз.

По словам министра, это касается как киберхищений, так и незаконного оборота оружия, наркотиков, экстремистских проявлений.

Кроме того, он потребовал активизировать работу по выявлению фактов пропуска операторами связи звонков с «подменных номеров» и направлению материалов в прокуратуру.

Колокольцев в ходе заседания коллегии МВД по вопросам противодействия незаконной миграции и пресечения правонарушений со стороны иностранных граждан высказался на тему декриминализации экономических составов преступлений.