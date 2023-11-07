Колокольцев представил новых начальников двух территориальных органов МВД России
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Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.
Отмечается, что указом президента России на пост министра внутренних дел по Чечне назначен генерал-майор полиции Аслан Ирасханов.
При этом главой УМВД по Оренбургской области стал полковник полиции Вадим Серебрянников.
Колокольцев поручил Ирасханову и Серебрянникову ряд приоритетных задач.
«Прежде всего речь идёт о повышении эффективности принимаемых мер по раскрытию преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Имею в виду не только так называемые традиционные составы — убийства, разбойные нападения, грабежи, но и посягательства, совершённые с применением высоких технологий», — отметил министр.
Глава МВД России подчеркнул, что необходимо максимально задействовать весь имеющийся кадровый и технический потенциал для установления виновных, а также шире использовать возможности компьютерных, лингвистических и фоноскопических экспертиз.
По словам министра, это касается как киберхищений, так и незаконного оборота оружия, наркотиков, экстремистских проявлений.
Кроме того, он потребовал активизировать работу по выявлению фактов пропуска операторами связи звонков с «подменных номеров» и направлению материалов в прокуратуру.
Колокольцев в ходе заседания коллегии МВД по вопросам противодействия незаконной миграции и пресечения правонарушений со стороны иностранных граждан высказался на тему декриминализации экономических составов преступлений.