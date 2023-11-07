ФСБ задержала печатавших до 2 млрд рублей в год фальшивомонетчиков

В ФСБ заявили о задержании группы фальшивомонетчиков, которая работала в семи регионах России и печатала до 2 млрд поддельных рублей в год.

«Пресечена деятельность межрегионального организованного преступного сообщества, специализировавшегося на изготовлении и оптовой реализации высококачественных поддельных билетов ЦБ России номиналом 5000 рублей на территории семи субъектов», — говорится в заявлении.

Уточняется, что преступники осуществляли незаконную деятельность в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областях, а также в Дагестане и Крыму.

По данным спецслужбы, работа группировки была чётко выстроена, однако сотрудникам ведомства удалось задокументировать работу всей цепочки. В ходе производства преступники занимались созданием электронных образов, нанесением элементов защиты, а также другими процессами печатания денег, каждый из которых проходил по пяти различным адресам.

Всего были задержаны 24 члена группировки. В ходе 144 обысков изъято более 20 млн поддельных рублей, а также оборудование для изготовления фальшивок.

В марте на территории Дагестана была пресечена деятельность преступной группы, участники которой изготавливали и сбывали фальшивые банкноты номиналом пять тысяч рублей.