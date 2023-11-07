Собянин: новый кампус в МГТУ Баумана достроят в 2024 году

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новый кампус на территории Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н.Э. Баумана планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году.

«В следующем году планируем завершить создание современного кампуса Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана более чем для 31 тыс. студентов. Развиваем территорию одного из старейших вузов страны», — приводит слова Собянина телеканал НТВ.

Уточняется, что в текущий момент общая готовность комплекса составляет 50%.

В целом, город строит и реконструирует 14 зданий для вуза общей площадью около 170 тыс. кв. м, добавил мэр.

Ранее НСН сообщала, что на территории кварталов, формируемых в Москве в рамках реновации, до конца 2025 года построят 40 объектов различного социального назначения.