Собянин: новый кампус в МГТУ Баумана достроят в 2024 году
- РИА Новости
«В следующем году планируем завершить создание современного кампуса Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана более чем для 31 тыс. студентов. Развиваем территорию одного из старейших вузов страны», — приводит слова Собянина телеканал НТВ.
Уточняется, что в текущий момент общая готовность комплекса составляет 50%.
В целом, город строит и реконструирует 14 зданий для вуза общей площадью около 170 тыс. кв. м, добавил мэр.
Ранее НСН сообщала, что на территории кварталов, формируемых в Москве в рамках реновации, до конца 2025 года построят 40 объектов различного социального назначения.