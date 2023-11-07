RT в Telegram
Подпишись

Собянин: новый кампус в МГТУ Баумана достроят в 2024 году

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новый кампус на территории Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н.Э. Баумана планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Собянин: новый кампус в МГТУ Баумана достроят в 2024 году
  • РИА Новости

«В следующем году планируем завершить создание современного кампуса Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана более чем для 31 тыс. студентов. Развиваем территорию одного из старейших вузов страны», — приводит слова Собянина телеканал НТВ.

Уточняется, что в текущий момент общая готовность комплекса составляет 50%.

В целом, город строит и реконструирует 14 зданий для вуза общей площадью около 170 тыс. кв. м, добавил мэр.

Ранее НСН сообщала, что на территории кварталов, формируемых в Москве в рамках реновации, до конца 2025 года построят 40 объектов различного социального назначения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить