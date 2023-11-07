По факту пожара в ТЦ в Улан-Удэ возбуждено уголовное дело

Пресс-служба прокуратуры Бурятии заявила о возбуждении уголовного дела по факту пожара в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ.

«Органом дознания МЧС возбуждено уголовное дело по статье 168 УК России (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности)», — заявила зампрокурора республики Светлана Козлова в видео, опубликованном в Telegram.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр места происшествия. Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.

Ранее в МЧС России заявили о ликвидации открытого возгорания в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ.