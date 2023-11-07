Программист Анисимова рассказала о развитии методик борьбы со спамом

Программист-исследователь команды машинного обучения «Почты Mail.ru» Мария Анисимова рассказала, что системы антиспама распознают около 100 млн писем со спамом в сутки, за счёт чего почтовым сервисам удаётся минимизировать количество нежелательных писем, поступающих пользователю.

Это происходит благодаря развитию технологий машинного обучения — ML-моделям, поделилась эксперт с «Газетой.Ru».

ML-модель — это математическая функция, созданная с использованием методов высшей математики и алгоритмов оптимизации. Она обнаруживает и запоминает закономерности в данных.

Спамеры придумывают всевозможные уловки, однако ML-системы умеют определять их все, отметила Анисимова.

«Алгоритмы машинного обучения анализируют всю поступающую информацию в письмах: репутация отправителя, URL, признаки картинок и текста — затем выявляют подозрительные схемы и защищают пользователей от возможных угроз», — добавила специалист.

Ранее замдиректора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин в интервью телеканалу «Звезда» рассказал, что человек может стать жертвой мошенников, если откроет хотя бы одну вредоносную ссылку.