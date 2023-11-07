В МЧС заявили об отсутствии пострадавших при пожаре в ТЦ в Улан-Удэ

Заместитель начальника Главного управления МЧС по Бурятии Андрей Боркин заявил об отсутствии пострадавших при пожаре в ТЦ «Гвоздь» в Улан-Удэ.

«Пострадавших нет на пожаре», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Боркин добавил, что тушение торгового центра осложняло то, что здание сложной конструктивной планировки: наружные стены железобетонные, внутри перегородки частично гипсокартонные, частично шлакоблочные.

Ранее сообщалось, что пожар в ТЦ в Улан-Удэ был локализован на площади 22 тыс. кв. м.

Также сообщалось, что в районе пожара в ТЦ в Улан-Удэ было закрыто движение для автомобилей и трамваев.