Бойцы первого батальона из бывших солдат ВСУ принесли присягу России

Бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения, состоящего из бывших украинских военнопленных, поступили на службу в состав российского оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» и принесли присягу России.

Об этом информирует РИА Новости.

Один из военнослужащих Владислав Коваленко отметил, что украинский народ сейчас находится в заложниках у преступного киевского режима.

«Мы даём присягу русскому народу, но не предавая при этом украинский народ — мы всегда остаёмся вместе с ними, потому что мы братья», — сказал военный.

При этом он подчеркнул, что украинцы и россияне являются одним целым.

«У нас одна вера, у нас одни традиции. Украинский и русский народы — это один народ», — добавил Коваленко.

Ранее сообщалось, что батальон из экс-бойцов ВСУ поступил на службу в подразделение ВС России «Каскад».

В марте корреспондент RT Роман Косарев рассказал, как пленные ВСУ переходят на сторону России.