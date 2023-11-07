Бойцы первого батальона из бывших солдат ВСУ принесли присягу России
Об этом информирует РИА Новости.
Один из военнослужащих Владислав Коваленко отметил, что украинский народ сейчас находится в заложниках у преступного киевского режима.
«Мы даём присягу русскому народу, но не предавая при этом украинский народ — мы всегда остаёмся вместе с ними, потому что мы братья», — сказал военный.
При этом он подчеркнул, что украинцы и россияне являются одним целым.
«У нас одна вера, у нас одни традиции. Украинский и русский народы — это один народ», — добавил Коваленко.
Ранее сообщалось, что батальон из экс-бойцов ВСУ поступил на службу в подразделение ВС России «Каскад».
В марте корреспондент RT Роман Косарев рассказал, как пленные ВСУ переходят на сторону России.