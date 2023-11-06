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В Якутии возбудили уголовное дело по факту гибели подростка в общежитии колледжа

В Якутии началось расследование гибели подростка в общежитии

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Пресс-служба Следственного комитета по Якутии заявила о возбуждении уголовного дела по статье о доведении до самоубийства по факту гибели подростка в общежитии педагогического колледжа.
В Якутии возбудили уголовное дело по факту гибели подростка в общежитии колледжа
  • РИА Новости

По данным следствия, поздно вечером 5 ноября в селе Намцы в общежитии педагогического колледжа обнаружено тело несовершеннолетней 2008 года рождения.

«Намским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК России (доведение до самоубийства)», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что в рамках расследования назначены судебно-медицинская экспертиза и другие исследования.

Ранее Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении трёх молодых людей по делу о доведении до суицида 19-летнего студента.

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