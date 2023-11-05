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MSK1.ru: россиянин потерял полмиллиона из-за отмены рейса Turkish Airlines

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Житель Москвы заявил порталу MSK1.ru, что потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса авиакомпании Turkish Airlines в Стамбул 4 ноября.

Житель Москвы Артур заявил, что у него с женой был запланирован полёт в Стамбул 4 ноября, но рейс был отменён, из Стамбула они должны были лететь в Мехико.

По его словам, билеты на рейс были невозвратными, бронь в большинстве мексиканских отелей отменить было нельзя.

«В общем, минус 500 тыс. рублей из семейного бюджета», — сказал он.

В октябре сообщалось, что в аэропорту Челябинска задержали вылет ряда рейсов из-за метели.

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