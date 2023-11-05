Самый настойчивый мошенник октября звонил жертве 1145 раз за семь минут

Самый настойчивый мошенник прошлого месяца пытался дозвониться жертве 1145 раз за семь минут, но так и не смог, заявил глава управления уровнем фрода ПАО «ВымпелКом» Пётр Алфёров.

«Самая долгая «атака» в октябре длилась порядка семи минут. За это время мошенник пытался дозвониться до клиента 1145 раз, но так и не смог», — рассказал он РИА Новости.

По словам собеседника агентства, при мошеннических атаках идёт автодозвон до абонента с перебором подставных номеров. В большинстве случаев аферисты выбирают других клиентов, но иногда испытывают защиту на прочность.

Ранее Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, рассказал в беседе с RT о признаках, которые помогут распознать телефонного мошенника.

Директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук заявил, что перезванивать на незнакомые номера не стоит, поскольку это привлечёт дополнительное внимание мошенников, дав им понять, что абонент активен.