В Кировской области реализуют 48 региональных проектов в 2023 году

На заседании совета по проектному управлению при губернаторе Кировской области обсудили реализацию региональных проектов в 2023 году.

Об этом сообщает progorod43.

В регионе реализуют 48 проектов, на выполнение которых предусмотрено 22,1 млрд рублей.

Как отметила министр экономического развития Наталья Кряжева, в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проведены работы на ключевых объектах инфраструктуры, выполнены плановые целевые показатели, а также получен казначейский кредит из федерального бюджета на опережающее финансирование.

«В целом по итогам года в нормативное состояние будет приведено 194,9 км дорог», — сказала она.

Кроме того, в рамках регионального проекта «Культурная среда» привлекли 25,2 млн рублей федеральных средств на техническое оснащение музеев.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области ремонтируют 350 км автодорог по нацпроекту.