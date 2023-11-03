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RT: заявление на блогера Шабутдинова написала сотрудница московской таможни

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Заявление на блогера Аяза Шабутдинова написала сотрудница московской таможни Наталья Калистратова.
RT: заявление на блогера Шабутдинова написала сотрудница московской таможни
  • РИА Новости

Отмечается, что Калистратова требует, чтобы блогер вернул ей деньги за бизнес-курсы.

Эту информацию она подтвердила RT, заявив, что пытается добиться компенсации уже три года.

«Сумму уточнять не буду», — отметила таможенница.

По словам Калистратовой, многие также обращались в органы из-за блогера.

Ранее СМИ писали, что блогера Аяза Шабутдинова задержали в столице по делу о мошенничестве при продаже образовательных курсов.

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