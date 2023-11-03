RT: заявление на блогера Шабутдинова написала сотрудница московской таможни
- РИА Новости
Отмечается, что Калистратова требует, чтобы блогер вернул ей деньги за бизнес-курсы.
Эту информацию она подтвердила RT, заявив, что пытается добиться компенсации уже три года.
«Сумму уточнять не буду», — отметила таможенница.
По словам Калистратовой, многие также обращались в органы из-за блогера.
Ранее СМИ писали, что блогера Аяза Шабутдинова задержали в столице по делу о мошенничестве при продаже образовательных курсов.