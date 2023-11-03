Президент России Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Днём народного единства.

Он сделал это в ходе встречи с новым составом Общественной палаты России.

Глава государства отметил, что встреча проходит накануне праздника, имеющего большое значение для России.

По его словам, в самом названии Дня народного единства заложен глубокий смысл.

«Я, во-первых, всех вас поздравляю с этим праздником и всех граждан нашей страны», — заявил президент.

Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице подготовили большую программу, приуроченную ко Дню народного единства.