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Путин поздравил россиян с наступающим Днём народного единства

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Президент России Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Днём народного единства.
Путин поздравил россиян с наступающим Днём народного единства
  • РИА Новости

Он сделал это в ходе встречи с новым составом Общественной палаты России.

Глава государства отметил, что встреча проходит накануне праздника, имеющего большое значение для России.

По его словам, в самом названии Дня народного единства заложен глубокий смысл.

«Я, во-первых, всех вас поздравляю с этим праздником и всех граждан нашей страны», — заявил президент.

Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице подготовили большую программу, приуроченную ко Дню народного единства.

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