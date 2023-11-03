Путин поздравил россиян с наступающим Днём народного единства
- РИА Новости
Он сделал это в ходе встречи с новым составом Общественной палаты России.
Глава государства отметил, что встреча проходит накануне праздника, имеющего большое значение для России.
По его словам, в самом названии Дня народного единства заложен глубокий смысл.
«Я, во-первых, всех вас поздравляю с этим праздником и всех граждан нашей страны», — заявил президент.
Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице подготовили большую программу, приуроченную ко Дню народного единства.