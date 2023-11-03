В Санкт-Петербурге незнакомка облила 43-летнюю женщину кислотой на улице

В Санкт-Петербурге 43-летняя женщина была облита кислотой на улице.

Об этом сообщил портал 78.ru.

Как рассказала пострадавшая женщина, 2 ноября в 18:15 возле дома на Замшиной улице незнакомка облила её неизвестным химическим веществом.

Пострадавшую доставили в больницу с ожогами спины, живота, бёдер и голени. Также врачи диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую. Речь идёт о ранее судимой 26-летней местной жительнице.

В августе сообщалось, что в Краснодарском крае задержали мужчину, облившего бывшую возлюбленную кислотой.