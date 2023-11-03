В Санкт-Петербурге незнакомка облила 43-летнюю женщину кислотой на улице
- РИА Новости
Об этом сообщил портал 78.ru.
Как рассказала пострадавшая женщина, 2 ноября в 18:15 возле дома на Замшиной улице незнакомка облила её неизвестным химическим веществом.
Пострадавшую доставили в больницу с ожогами спины, живота, бёдер и голени. Также врачи диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую. Речь идёт о ранее судимой 26-летней местной жительнице.
В августе сообщалось, что в Краснодарском крае задержали мужчину, облившего бывшую возлюбленную кислотой.