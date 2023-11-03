На юго-западе Москвы благоустроили парк 40-летия ВЛКСМ
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«В результате проведённых работ сделали в парке зону отдыха. При этом отреставрировали сохранившиеся и воссоздали утраченные парковые скульптуры», — сказал Бирюков.
В частности, восстановлено три фонтана, обустроены детские площадки и скейт-парк. При этом сохранена историческая планировка территории.
Ранее НСН со ссылкой на Сергея Собянина сообщала, что столичные власти одобрили проект реорганизации части промышленной зоны «Прожектор» в районе Перово.