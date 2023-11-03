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На юго-западе Москвы благоустроили парк 40-летия ВЛКСМ

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На юго-западе Москвы в 2023 году полностью обновили парк 40-летия ВЛКСМ — объект культурного наследия регионального значения, заявил заммэра Пётр Бирюков.
На юго-западе Москвы благоустроили парк 40-летия ВЛКСМ

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«В результате проведённых работ сделали в парке зону отдыха. При этом отреставрировали сохранившиеся и воссоздали утраченные парковые скульптуры», — сказал Бирюков.

В частности, восстановлено три фонтана, обустроены детские площадки и скейт-парк. При этом сохранена историческая планировка территории.

Ранее НСН со ссылкой на Сергея Собянина сообщала, что столичные власти одобрили проект реорганизации части промышленной зоны «Прожектор» в районе Перово.

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