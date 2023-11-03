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Кожемяко в Харбине обсудил с китайской стороной транспортные связи с Приморьем

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на встрече с представителями китайских властей в Харбине заявил, что закрытый погранпереход между Россией и КНР «Полтавка» будет вновь открыт в течение месяца.
Кожемяко в Харбине обсудил с китайской стороной транспортные связи с Приморьем
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Глава Приморья подчеркнул заинтересованность российской стороны в увеличении пропускной способности на границе с Китаем, передаёт ОТР.

Он отметил, что в текущий момент ведётся работа по расширению погранпереходов. По его словам, создание транспортных путей будет способствовать расширению возможностей международного сотрудничества.

Кожемяко также заявил о необходимости переговоров с китайскими транспортными компаниями на предмет увеличения числа авиарейсов между Владивостоком и Харбином.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в своей статье для сайта kp.ru рассказал о перспективах двустороннего сотрудничества.

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