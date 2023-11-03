В РСТ отметили выгоду безвизовых туров в Китай

Первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что безвиз с Китаем и несколькими другими странами повлияет на предпочтения российских туристов в скором будущем.

Одновременно с возобновлением безвиза с Китаем с 1 августа этого года Россия запустила электронные визы для въезжающих туристов, в результате чего за три месяца в страну прибыло более 100 тыс. иностранных гостей, половина из них — из КНР, рассказал специалист в беседе с Общественной службой новостей.

Он выразил уверенность, что групповой безвиз с Китаем отладят к Новому году.

«Групповой безвиз с Китаем — самый перспективный. К тому же его ввели одновременно с безвизом с Ираном, а со следующего года будет то же самое с Индией», — отметил Барзыкин.

При этом безвизовые туры в Китай обойдутся российским туристам на 20% дешевле, чем обычные поездки по визе, добавил он.

Ранее управляющий директор туроператора Let’s Fly (входит в группу компаний «Слетать.ру») Любовь Воронина в беседе с НСН рассказала о направлениях, которые предпочитают российские туристы для путешествий на ноябрьские праздники.