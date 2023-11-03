СК России предъявил заочное обвинение экс-премьеру Украины Арсению Яценюку
03 ноября 2023

СК России предъявил заочное обвинение экс-премьеру Украины Арсению Яценюку

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СК России предъявил заочное обвинение экс-премьеру Украины Арсению Яценюку

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Следственный комитет России предъявил заочное обвинение бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку и другим украинским чиновникам за преступления в 2014 году.

Как говорится в Telegram-канале ведомства, следователи приняли решение заочно предъявить обвинение бывшим высокопоставленным украинским чиновникам.

«В их числе Арсений Яценюк, занимавший должность премьер-министра, Сергей Пашинский, исполнявший обязанности главы администрации президента Украины, и Андрей Дещица, исполнявший обязанности министра иностранных дел Украины», — отмечается в заявлении.

По данным СК, эти украинские чиновники приняли преступное решение о проведении так называемой антитеррористической операции. В результате «операции» с 2014 по 2016 год были ранены и погибли почти 1400 человек, включая более 40 детей.

Ранее Следственный комитет России заочно предъявил обвинения украинским военачальникам в терактах с применением беспилотников в ряде российских регионов.