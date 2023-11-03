СК России предъявил заочное обвинение экс-премьеру Украины Арсению Яценюку

Как говорится в Telegram-канале ведомства, следователи приняли решение заочно предъявить обвинение бывшим высокопоставленным украинским чиновникам.
«В их числе Арсений Яценюк, занимавший должность премьер-министра, Сергей Пашинский, исполнявший обязанности главы администрации президента Украины, и Андрей Дещица, исполнявший обязанности министра иностранных дел Украины», — отмечается в заявлении.
По данным СК, эти украинские чиновники приняли преступное решение о проведении так называемой антитеррористической операции. В результате «операции» с 2014 по 2016 год были ранены и погибли почти 1400 человек, включая более 40 детей.
Ранее Следственный комитет России заочно предъявил обвинения украинским военачальникам в терактах с применением беспилотников в ряде российских регионов.