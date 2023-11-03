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Бастрыкину доложат об инциденте с девочкой, которую на авто сбил родственник

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, которое было возбуждено по факту госпитализации девочки в Ставропольском крае после того, как её сбил на машине собственный дядя.
Бастрыкину доложат об инциденте с девочкой, которую на авто сбил родственник
  • © СК РФ

Об этом информирует newstracker.ru.

Семилетнюю девочку доставили в местную больницу с тяжёлыми травмами. У ребёнка диагностировали ушиб головного мозга, отёк и закрытую черепно-мозговую травму.

Родители сообщили, что девочка случайно упала в подвал, однако позднее выяснилось, что её сбил на машине собственный дядя. Факт ДТП родственники пытались утаить.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сайт kp.ru  сообщал, что Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки, которую проводят в Карелии после того, как жительницу пригорода Кеми с признаками инсульта медики 2 км везли на санях до машины скорой помощи из-за закрытого моста.

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