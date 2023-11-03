Бастрыкину доложат об инциденте с девочкой, которую на авто сбил родственник
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Об этом информирует newstracker.ru.
Семилетнюю девочку доставили в местную больницу с тяжёлыми травмами. У ребёнка диагностировали ушиб головного мозга, отёк и закрытую черепно-мозговую травму.
Родители сообщили, что девочка случайно упала в подвал, однако позднее выяснилось, что её сбил на машине собственный дядя. Факт ДТП родственники пытались утаить.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки, которую проводят в Карелии после того, как жительницу пригорода Кеми с признаками инсульта медики 2 км везли на санях до машины скорой помощи из-за закрытого моста.