Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины на юге Москвы
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины на юге Москвы», — говорится в сообщении.
По данным СК, в четверг, 2 ноября, в квартире жилого дома на юге Москвы обнаружили тело женщины 1986 года рождения с признаками насильственной смерти в виде удушения.
В настоящий момент ведутся поиски причастных к совершению преступления.
Ранее во Владивостоке нашли тело ребёнка с ножевыми ранениями.
Также начальник отделения службы судебных приставов был убит в Рязани.