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Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины на юге Москвы

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Столичный Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на юге Москвы.
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины на юге Москвы
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ведомства. 

«Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины на юге Москвы», — говорится в сообщении.

По данным СК, в четверг, 2 ноября, в квартире жилого дома на юге Москвы обнаружили тело женщины 1986 года рождения с признаками насильственной смерти в виде удушения.

В настоящий момент ведутся поиски причастных к совершению преступления.

Ранее во Владивостоке нашли тело ребёнка с ножевыми ранениями.

Также начальник отделения службы судебных приставов был убит в Рязани.

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