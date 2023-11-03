Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины на юге Москвы

Столичный Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на юге Москвы.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины на юге Москвы», — говорится в сообщении.

По данным СК, в четверг, 2 ноября, в квартире жилого дома на юге Москвы обнаружили тело женщины 1986 года рождения с признаками насильственной смерти в виде удушения.

В настоящий момент ведутся поиски причастных к совершению преступления.

Ранее во Владивостоке нашли тело ребёнка с ножевыми ранениями.

Также начальник отделения службы судебных приставов был убит в Рязани.