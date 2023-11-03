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Lada стала самым популярным в России автомобилем в сегменте до 2 млн рублей

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Эксперты провели исследование и выяснили, какие автомобили стоимостью до 2 млн рублей являются самыми востребованными в России. Лидерами стали Lada, Kia и Toyota.
Lada стала самым популярным в России автомобилем в сегменте до 2 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса для покупки и продажи авто «СберАвто».

Так, за январь — сентябрь 2023 года на платформе чаще всего приобретали автомобили марки Lada — 11% от числа всех машин с ценой до 2 млн рублей.

Далее следуют Kia (9%), Hyundai (8%), Toyota (7%) и Nissan (6%).

В пятёрке наиболее популярных моделей: Lada Granta (12%), Kia Rio (7%), Hyundai Solaris (7%), Lada Vesta (5%) и Kia Ceed (3%).

Ранее сайт kp.ru сообщал о новом опросе, проведённом в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber, который показал, что 46% россиян чаще всего пользуются общественным транспортом, 34% предпочитают личный автомобиль.

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