Российский лидер Владимир Путин создал национальный центр исторической памяти при президенте России.

Об этом говорится в соответствующем документе на правовом портале.

«В целях сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, а также реализации общественно значимых проектов и инициатив постановляю считать целесообразным создание автономной некоммерческой организации «Национальный центр исторической памяти при президенте России», — отмечается в тексте.

В связи с созданием центра российскому кабмину поручено обеспечить предоставление некоммерческой организации до февраля 2024 года недвижимого имущества в Москве в безвозмездное пользование, а также ежегодно, начиная с 2024 года, субсидий за счёт бюджетных ассигнований.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о намерении президента России Владимира Путина посмотреть Международную выставку-форум «Россия».