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В Крыму проведут более 700 ярмарок в ноябре 2023 года

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В Республике Крым в ноябре 2023 года проведут более 700 сельскохозяйственных ярмарок.
В Крыму проведут более 700 ярмарок в ноябре 2023 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство региона.

Как заявили в Министерстве промышленной политики республики, цены на них будут ниже рыночных на 15—20%.

Ярмарки будут организованы на 173 площадках. Некоторые из них будут ежедневными, другие — работать по выходным дням.

Также стало известно, что в День народного единства, 4 ноября, пройдёт праздничная ярмарка в Симферополе, передаёт «Крым 24» со ссылкой на Telegram-канал министра сельского хозяйства республики Андрея Савчука.

«Больше сотни наших фермеров привезут продукцию, которую бережно вырастили для вас. Это овощи, фрукты, ягоды нового урожая, а также мясная и молочная продукция, крупы, свежая выпечка, саженцы и многое другое», — заявил Савчук.

Он также отметил, что следующие ярмарки в городе запланированы на 11 и 18 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что на ярмарках в Ставрополе побывали более 200 тыс. человек с начала года.

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