Стажёр полиции из Якутии рассказал, как повис на иномарке во время погони
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«Стажёр Константин Филиппов вышел из патрульной машины и приблизился к иномарке. В этот момент она резко развернулась. Уклоняясь от наезда, стажёр запрыгнул на багажник иномарки и удерживался на нём, несмотря на высокую скорость», — сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Через несколько сотен метров автомобиль был заблокирован полицейскими, водитель выскочил из салона и попытался убежать, но его задержали.
В отношении подростка составлены протоколы об административных правонарушениях.
Ранее погоня в Якутии с повисшим на машине сотрудником ДПС попала на видео.