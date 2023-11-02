Стажёр полиции из Якутии рассказал, как повис на иномарке во время погони

Стажёр полиции из Якутии Константин Филиппов рассказал, как во время погони зацепился за багажник иномарки, которая пыталась скрыться от ДПС. Как выяснилось, за рулём сидел 16-летний подросток, который взял машину родителей, чтобы добраться до школы.

«Стажёр Константин Филиппов вышел из патрульной машины и приблизился к иномарке. В этот момент она резко развернулась. Уклоняясь от наезда, стажёр запрыгнул на багажник иномарки и удерживался на нём, несмотря на высокую скорость», — сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Через несколько сотен метров автомобиль был заблокирован полицейскими, водитель выскочил из салона и попытался убежать, но его задержали.

В отношении подростка составлены протоколы об административных правонарушениях.

Ранее погоня в Якутии с повисшим на машине сотрудником ДПС попала на видео.