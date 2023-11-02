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Стажёр полиции из Якутии рассказал, как повис на иномарке во время погони

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Стажёр полиции из Якутии Константин Филиппов рассказал, как во время погони зацепился за багажник иномарки, которая пыталась скрыться от ДПС. Как выяснилось, за рулём сидел 16-летний подросток, который взял машину родителей, чтобы добраться до школы.
Стажёр полиции из Якутии рассказал, как повис на иномарке во время погони
  • Gettyimages.ru

«Стажёр Константин Филиппов вышел из патрульной машины и приблизился к иномарке. В этот момент она резко развернулась. Уклоняясь от наезда, стажёр запрыгнул на багажник иномарки и удерживался на нём, несмотря на высокую скорость», — сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Через несколько сотен метров автомобиль был заблокирован полицейскими, водитель выскочил из салона и попытался убежать, но его задержали.

В отношении подростка составлены протоколы об административных правонарушениях.

Ранее погоня в Якутии с повисшим на машине сотрудником ДПС попала на видео.

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