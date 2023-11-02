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Названы города России с низкой разницей цен на однушки и трёшки в новостройке

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Эксперты рынка недвижимости провели исследование, чтобы выяснить, в каких городах России выгоднее всего можно поменять однокомнатную квартиру на трёхкомнатную на первичном рынке.
Названы города России с низкой разницей цен на однушки и трёшки в новостройке
  • РИА Новости

Лидером рейтинга стала Казань, где разница между средней ценой однушки (7,3 млн рублей) и трёшки (11,4 млн рублей) в новостройке составляет 56%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Недвижимость».

В Новой Москве для переезда из однокомнатного жилья (10,3 млн рублей) в трёхкомнатное (16,2 млн) доплата составит 5,9 млн рублей, а разница в стоимости объектов — в среднем 58%.

В Екатеринбурге разница между однушкой (4,8 млн рублей) и трёшкой (7,8 млн) достигает 62%.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва сообщала, что с начала 2023 года на месте промзон построили и ввели в эксплуатацию более 4,8 млн кв. м различной недвижимости.

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