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RT: застреливший судебного пристава в Рязани мог скрыться на мотоцикле

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Преступник, застреливший в Рязани судебного пристава, мог скрыться на мотоцикле, сообщила RT местная жительница.
RT: застреливший судебного пристава в Рязани мог скрыться на мотоцикле
  • Gettyimages.ru

«Были слышны три выстрела, а потом гул, похожий на двигатель мотоцикла, и кто-то проехал на скорости», — сказала она.

По словам собеседницы, убийство произошло недалеко от школы искусств. Люди там ходят, но освещения и камер нет.

По данным источника RT, погибший — 35-летний Сергей Калужский, начальник отделения по взысканию административных штрафов.

Ранее региональная прокуратура сообщала об обнаружении тела Калужского с огнестрельными ранениями.

Источник RT сообщил, что нападавший выстрелил в него как минимум три раза — в грудь, живот и голову.

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