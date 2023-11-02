RT: застреливший судебного пристава в Рязани мог скрыться на мотоцикле

Преступник, застреливший в Рязани судебного пристава, мог скрыться на мотоцикле, сообщила RT местная жительница.

«Были слышны три выстрела, а потом гул, похожий на двигатель мотоцикла, и кто-то проехал на скорости», — сказала она.

По словам собеседницы, убийство произошло недалеко от школы искусств. Люди там ходят, но освещения и камер нет.

По данным источника RT, погибший — 35-летний Сергей Калужский, начальник отделения по взысканию административных штрафов.

Ранее региональная прокуратура сообщала об обнаружении тела Калужского с огнестрельными ранениями.

Источник RT сообщил, что нападавший выстрелил в него как минимум три раза — в грудь, живот и голову.