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В Москве три социальных предприятия получили льготы на аренду помещений

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Московские власти предоставили трём социальным предприятиям, работающим в столице, льготы по аренде площадей.
В Москве три социальных предприятия получили льготы на аренду помещений
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Компании, имеющие статус социального предприятия, занимают свыше 1 тыс. кв. м городских помещений, полученных ранее без проведения торгов. Им предоставлена льготная ставка аренды в размере 4,2 тыс. рублей за 1 кв. м в год», — сообщил глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, общий размер экономии для этих компаний оценивается в 21,3 млн рублей.

Ранее НСН сообщила, что московский технопарк «Калибр» получил льготу по аренде двух земельных участков. Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил, что для технопарков в городе действует пониженная ставка аренды земли — 0,01% от кадастровой стоимости.

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