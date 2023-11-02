Пытавшейся забрать спасённого в Москве кота зоозащитнице выписали штраф

Тверской суд Москвы выписал штраф зоозащитнице Наталье Кошанской, которая участвовала в спасении кота и вступила в конфликт с сотрудниками полиции.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на суд.

По данным агентства, женщина была признана виновной в правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

Ей выписали штраф в размере 4 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве нашли запертую в машине на парковке кошку.

Спустя некоторое время животное было благополучно освобождено из запертого автомобиля. Его забрал к себе сотрудник московской прокуратуры.