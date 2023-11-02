Пытавшейся забрать спасённого в Москве кота зоозащитнице выписали штраф
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на суд.
По данным агентства, женщина была признана виновной в правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).
Ей выписали штраф в размере 4 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в Москве нашли запертую в машине на парковке кошку.
Спустя некоторое время животное было благополучно освобождено из запертого автомобиля. Его забрал к себе сотрудник московской прокуратуры.