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В РАН отметили достижения России в области освоения новых цифровых технологий

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Глава Института системного программирования Российской академии наук Арутюн Аветисян рассказал о месте России в гонке за искусственным интеллектом.
В РАН отметили достижения России в области освоения новых цифровых технологий
  • РИА Новости

Россия одной из первых подняла вопрос о Кодексе этики искусственного интеллекта, отметил Аветисян в беседе с НТВ.

По его словам, к кодексу уже подключились десятки зарубежных стран.

«За последние полтора года 250 исправлений ядра Linux по безопасности принято международным сообществом… Это значит, что на международном уровне видят, что Россия является технологической страной, видят, что мы открыты, мы не боимся, потому что мы сильные», — добавил эксперт.

По его словам, такое сотрудничество должно привести к ликвидации цифрового неравенства.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что «Московская техническая школа» (МТШ) в этом году увеличила до 123 — более чем в два раза — количество курсов и программ повышения квалификации для сотрудников промышленных предприятий.

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