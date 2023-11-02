В Тверской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны Сергеева с 100-летием
- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru.
«Тверская земля свято чтит подвиг воинов в годы Великой Отечественной войны. Мы гордимся Вашим личным вкладом в боевую работу военной авиации тех грозных лет. Ваше мужество и патриотизм — это надёжный ориентир для новых поколений защитников нашей Родины», — говорится в поздравлении.
Сергеев — уроженец деревни Чудины. Всю войну прослужил авиамехаником. Среди его наград — орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил ветерана Великой Отечественной войны Петра Вожева с 101-летием.