В Тверской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны Сергеева с 100-летием

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил ветерана Великой Отечественной войны Николая Сергеева с 100-летием.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Тверская земля свято чтит подвиг воинов в годы Великой Отечественной войны. Мы гордимся Вашим личным вкладом в боевую работу военной авиации тех грозных лет. Ваше мужество и патриотизм — это надёжный ориентир для новых поколений защитников нашей Родины», — говорится в поздравлении.

Сергеев — уроженец деревни Чудины. Всю войну прослужил авиамехаником. Среди его наград — орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил ветерана Великой Отечественной войны Петра Вожева с 101-летием.