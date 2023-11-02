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Проект «Письма из Ленинграда» представили в «Парламентской газете»

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Презентация проекта «Письма из Ленинграда» прошла в пресс-центре «Парламентской газеты». Он посвящён полному освобождению города от блокады 27 января 1944 года и реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В проект вошли архивные письма жителей осаждённого Ленинграда.

«Даже в это тяжелейшее время город не переставал жить: люди ходили на работу, посещали театры, заводили семьи», — заявил главный редактор «Парламентской газеты» Александр Коренников.

По его словам, проект позволяет составить целостную картину того, что происходило в Ленинграде.

«Это нужно для современной молодёжи, для будущих поколений, чтобы блокада и война не становились абзацем из учебника или эпизодом из художественного фильма», — добавил он.

Принять участие в проекте могут все жители России, владеющие архивными документами или фотографиями из жизни блокадного Ленинграда. Результатом общей работы станет издание журнала, где соберут все письма.

Ранее сообщалось, что в Москве 5—7 ноября музей под открытым небом представит экспозицию на тему войны.

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