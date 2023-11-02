На ВДНХ пройдут мероприятия проекта «Мама онлайн»
- РИА Новости
Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Курс «Введение в профессию ведущего мероприятий» посвящён особенностям работы в ивент-индустрии. Программа состоит из четырёх бесплатных вебинаров, которые пройдут 7, 9, 14 и 16 ноября с 12:00.
«Ивент-индустрия становится всё более популярной и привлекательной для многих креативных и амбициозных людей. В ней можно не только проявлять свои лучшие творческие качества, но и хорошо зарабатывать. Наша новая программа познакомит женщин с отраслью изнутри, раскроет секреты профессионального роста и развития», — заявила Кострома.
Знакомить слушательниц с особенностями этого бизнеса будет профессиональный ведущий Алексей Летний.
Ранее сообщалось, что деревянные скульптуры павильона «Советская печать» отреставрируют на ВДНХ.