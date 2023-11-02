На ВДНХ пройдут мероприятия проекта «Мама онлайн»

Глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома рассказала о новом курсе вебинаров в рамках проекта «Мама онлайн». Его проведут на ВДНХ с 7 по 16 ноября 2023 года.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Курс «Введение в профессию ведущего мероприятий» посвящён особенностям работы в ивент-индустрии. Программа состоит из четырёх бесплатных вебинаров, которые пройдут 7, 9, 14 и 16 ноября с 12:00.

«Ивент-индустрия становится всё более популярной и привлекательной для многих креативных и амбициозных людей. В ней можно не только проявлять свои лучшие творческие качества, но и хорошо зарабатывать. Наша новая программа познакомит женщин с отраслью изнутри, раскроет секреты профессионального роста и развития», — заявила Кострома.

Знакомить слушательниц с особенностями этого бизнеса будет профессиональный ведущий Алексей Летний.

Ранее сообщалось, что деревянные скульптуры павильона «Советская печать» отреставрируют на ВДНХ.