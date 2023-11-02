Маркетолог дала совет перед покупкой онлайн-курса проверять экспертность автора
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Любая экспертность должна найти подтверждение, отметила она в беседе с «Газетой.Ru».
Можно запросить документы об образовании автора курса или получить информацию о них из открытых источников. Если по запросу такие документы предоставить отказываются — это плохой знак. В этом случае следует изучить информацию об авторе в инфополе.
«Если информации «по делу» об эксперте в интернете мало или нет вообще, зато полно рекламы его курсов — доверять такому автору — большой риск», — заявила Балицай.
В ряду других настораживающих факторов она назвала обещание гарантированного трудоустройства с высоким доходом и обилие обучающих курсов на не связанные друг с другом непрофильные темы.
Ранее эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов в беседе с телеканалом «360» объяснил, что обязательная двухфакторная аутентификация, которая заработала на портале госуслуг с 1 октября, — это очень эффективная дополнительная защита от взлома аккаунта.