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Маркетолог дала совет перед покупкой онлайн-курса проверять экспертность автора

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Маркетолог и генеральный директор платформы для продвижения экспертов Clevers.pro Антонина Балицай посоветовала перед приобретением онлайн-курса убедиться в экспертности автора.
Маркетолог дала совет перед покупкой онлайн-курса проверять экспертность автора
  • Gettyimages.ru

Любая экспертность должна найти подтверждение, отметила она в беседе с «Газетой.Ru».

Можно запросить документы об образовании автора курса или получить информацию о них из открытых источников. Если по запросу такие документы предоставить отказываются — это плохой знак. В этом случае следует изучить информацию об авторе в инфополе.

«Если информации «по делу» об эксперте в интернете мало или нет вообще, зато полно рекламы его курсов — доверять такому автору — большой риск», — заявила Балицай.

В ряду других настораживающих факторов она назвала обещание гарантированного трудоустройства с высоким доходом и обилие обучающих курсов на не связанные друг с другом непрофильные темы.

Ранее эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов в беседе с телеканалом «360» объяснил, что обязательная двухфакторная аутентификация, которая заработала на портале госуслуг с 1 октября, — это очень эффективная дополнительная защита от взлома аккаунта.

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