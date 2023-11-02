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Кредитный брокер Островский рассказал о выгоде рассрочки при покупке автомобиля

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Кредитный брокер, генеральный директор ГК «Белый остров» Сергей Островский перечислил плюсы и минусы рассрочки при покупке автомобиля.
Кредитный брокер Островский рассказал о выгоде рассрочки при покупке автомобиля
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Главный плюс рассрочки в том, что сумма выплаты всегда фиксированная, отметил он в разговоре с Life.ru.

В случае покупки автомобиля рассрочка больше похожа на лизинг, отметил эксперт.

«Человек платит за автомобиль, но фактически он не является собственностью, пока долг не погашен полностью. По сути, это аренда с последующим выкупом», — уточнил Островский.

Ещё один плюс рассрочки, по его словам, — быстрое оформление прямо на месте покупки.

Главные минусы рассрочки по сравнению с автокредитом — ограниченный срок выплат (от трёх до 12 месяцев) и переплата, то есть приобретение товара по полной цене, добавил он.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщение о планах Банка России по изменениям в ипотечном кредитовании. Он заявил, что одна из главных целей — снизить риски банков при выдаче ипотеки.

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