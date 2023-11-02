На Камчатке восстановили прерванное из-за вулкана движение по дороге у Ключей

На Камчатке восстановили движение по дороге между посёлками Мильково, Ключи и Усть-Камчатск. Ранее она была перекрыта грязекаменными потоками от извержения вулкана Ключевской.

Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Камчатскому краю.

«Возобновлено движение для всех видов транспорта на участке автодороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск с 153-го по 187-й километр (от поворота на село Эссо до посёлка Козыревск)», — сказано в заявлении.

1 ноября потоки грязи и камней с Ключевского вулкана размыли дорогу вблизи посёлка Ключи.

В посёлках Ключи и Усть-Камчатск отменили занятия в школах и детских садах из-за извержения вулкана.