На Камчатке восстановили прерванное из-за вулкана движение по дороге у Ключей
Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Камчатскому краю.
«Возобновлено движение для всех видов транспорта на участке автодороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск с 153-го по 187-й километр (от поворота на село Эссо до посёлка Козыревск)», — сказано в заявлении.
1 ноября потоки грязи и камней с Ключевского вулкана размыли дорогу вблизи посёлка Ключи.
В посёлках Ключи и Усть-Камчатск отменили занятия в школах и детских садах из-за извержения вулкана.