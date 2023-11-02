Во Владивостоке завели дело после ссоры между таксистом и школьницей

Полиция возбудила уголовное дело после того, как таксист во Владивостоке в ходе конфликта с 16-летней школьницей, которой стало плохо во время поездки поздно ночью, забрал её сумку, говорится в заявлении краевого главка МВД.

Сообщается, что потерпевшей стало плохо по дороге и у неё открылась рвота. Водитель стал требовать денег за химчистку салона автомобиля, однако девушка выбежала из такси.

«В этот момент таксист схватил её сумку, а затем, подождав некоторое время возвращения клиентки, покинул место происшествия», — заявили в министерстве.

В результате таксист был задержан, он уже принёс извинения, а потерпевшей передали её вещи.

В отношении мужчины было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК России «Самоуправство».

Ранее в Санкт-Петербурге задержали водителя такси, который сломал ногу клиенту.