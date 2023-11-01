В Нижегородской области произошло 123 ДТП с электросамокатами с начала года

В Нижегородской области в январе — сентябре 2023 года произошло 123 ДТП с электросамокатами.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на данные Научного центра безопасности дорожного движения МВД России.

В целом в России с начала года число ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности выросло в три раза и составило 2647.

Чаще всего такие аварии происходили в Москве, Тюменской области и Санкт-Петербурге.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в пресс-центре НСН посоветовала в случае ДТП с электросамокатом запомнить его цвет и зафиксировать время и место ДТП.