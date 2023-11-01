Татарстан и Петербург продолжат укреплять торговые и гуманитарные связи
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Встреча прошла в рамках Петербургского международного газового форума.
Беглов также выразил благодарность руководству Татарстана за поддержку жителей блокадного Ленинграда, проживающих на территории республики.
Ранее президент Торгово-промышленной палаты Курганской области Илья Назаренко рассказал о новом соглашении с Китайской Народной Республикой.