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Татарстан и Петербург продолжат укреплять торговые и гуманитарные связи

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Раис Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудили дальнейшие шаги по развитию двустороннего сотрудничества и укрепление торгово-экономических и гуманитарных связей.
Татарстан и Петербург продолжат укреплять торговые и гуманитарные связи
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Встреча прошла в рамках Петербургского международного газового форума.

Беглов также выразил благодарность руководству Татарстана за поддержку жителей блокадного Ленинграда, проживающих на территории республики.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты Курганской области Илья Назаренко рассказал о новом соглашении с Китайской Народной Республикой.

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