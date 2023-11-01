В АТОР прокомментировали лидерство России по турпотоку в Турцию

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян прокомментировал сообщение о том, что в январе — сентябре 2023 года около 5,16 млн россиян посетили Турцию, которая вновь стала лидером по турпотоку.

В беседе с «Российской газетой» эксперт отметил, что даже с учётом того, что Турция имеет реноме самого популярного и широкодоступного направления и любимого россиянами места семейного отдыха, цифры производят впечатление.

Как пояснил Мурадян, непосредственно курортную зону посетили около 4 млн российских туристов, а основная динамика прироста приходится на Стамбул, куда ездят как с целями транзита, так и в короткие туры выходного дня.

«Стамбул фактически заместил собой ранее любимые европейские поездки такого рода: если раньше наши граждане любили летать в Прагу и в Париж, то сейчас в силу очевидных причин предпочитают Турцию, так как сюда есть большая полётная программа и цены на перевозку в Турции снижались всё лето, осень», — добавил эксперт.

Ранее генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов в беседе с НСН заявил, что ОАЭ лидируют по бронированиям на зимний период.