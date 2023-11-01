RT в Telegram
Подпишись

В АТОР прокомментировали лидерство России по турпотоку в Турцию

Короткая ссылка
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян прокомментировал сообщение о том, что в январе — сентябре 2023 года около 5,16 млн россиян посетили Турцию, которая вновь стала лидером по турпотоку.
В АТОР прокомментировали лидерство России по турпотоку в Турцию
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Российской газетой» эксперт отметил, что даже с учётом того, что Турция имеет реноме самого популярного и широкодоступного направления и любимого россиянами места семейного отдыха, цифры производят впечатление.

Как пояснил Мурадян, непосредственно курортную зону посетили около 4 млн российских туристов, а основная динамика прироста приходится на Стамбул, куда ездят как с целями транзита, так и в короткие туры выходного дня.

«Стамбул фактически заместил собой ранее любимые европейские поездки такого рода: если раньше наши граждане любили летать в Прагу и в Париж, то сейчас в силу очевидных причин предпочитают Турцию, так как сюда есть большая полётная программа и цены на перевозку в Турции снижались всё лето, осень», — добавил эксперт.

Ранее генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов в беседе с НСН заявил, что ОАЭ лидируют по бронированиям на зимний период.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить