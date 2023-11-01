Гладков: один человек пострадал при обстреле Шебекина со стороны ВСУ

По предварительным данным, один человек пострадал при обстреле ВСУ города Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что часть снарядов упала на территории промышленного предприятия.

«По предварительной информации, есть один пострадавший. В момент обстрела мужчина находился на парковке предприятия, рядом со своим автомобилем», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Он отметил, что пострадавшего везут в больницу в Белгороде.

Ранее сообщалось, что съёмочная группа «Известий» пострадала при обстреле со стороны украинских войск в Донецке.