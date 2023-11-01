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Гладков: один человек пострадал при обстреле Шебекина со стороны ВСУ

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По предварительным данным, один человек пострадал при обстреле ВСУ города Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков: один человек пострадал при обстреле Шебекина со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Он отметил, что часть снарядов упала на территории промышленного предприятия.

«По предварительной информации, есть один пострадавший. В момент обстрела мужчина находился на парковке предприятия, рядом со своим автомобилем», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Он отметил, что пострадавшего везут в больницу в Белгороде.

Ранее сообщалось, что съёмочная группа «Известий» пострадала при обстреле со стороны украинских войск в Донецке.

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