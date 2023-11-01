Гладков: один человек пострадал при обстреле Шебекина со стороны ВСУ
- РИА Новости
Он отметил, что часть снарядов упала на территории промышленного предприятия.
«По предварительной информации, есть один пострадавший. В момент обстрела мужчина находился на парковке предприятия, рядом со своим автомобилем», — написал Гладков в своём Telegram-канале.
Он отметил, что пострадавшего везут в больницу в Белгороде.
Ранее сообщалось, что съёмочная группа «Известий» пострадала при обстреле со стороны украинских войск в Донецке.