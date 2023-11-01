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В Челябинской области напомнили о штрафах за летнюю резину зимой

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В Челябинской области водителям напомнили о штрафах за езду на летних шинах с начала декабря.
В Челябинской области напомнили о штрафах за летнюю резину зимой
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России по региону.

«Согласно постановлению правительства №837, административная ответственность за передвижение на летних шинах наступает в зимний период, который начинается 1 декабря и заканчивается в конце февраля», — заявили в пресс-службе ведомства.

Размер штрафа составляет 500 рублей. Административная ответственность также предусмотрена и за установку зимних шин не на всех колёсах автомобиля.

Ранее сообщалось, что четверть россиян меняют шины на зимние только с первым снегом.

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