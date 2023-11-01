Развожаев: дым около бухты связан с используемыми средствами маскировки
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что дым в районе Севастопольской бухты является табельным средством маскировки, используемым российскими военными.
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки» — говорится в сообщении.
Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен