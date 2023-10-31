Дело заведено по факту драки на борту севшего в Сыктывкаре самолёта
- Gettyimages.ru
- © Chalabala
«Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по факту хулиганства на борту самолёта в Сыктывкар», — приводит РИА Новости сообщение.
Дело возбуждено по статье о хулиганстве, совершённом группой лиц.
Ранее сообщалось, что самолёт, выполнявший рейс Иркутск — Москва 30 октября 2023 года, был вынужден экстренно сесть в Сыктывкаре из-за драки на борту.