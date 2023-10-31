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Бочкарёв: в кварталах реновации построят 40 социальных объектов за три года

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На территории кварталов, формируемых в Москве в рамках реновации, до конца 2025 года построят 40 объектов различного социального назначения, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: в кварталах реновации построят 40 социальных объектов за три года
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает НСН.

В Адресной инвестиционной программе предусмотрен необходимый объём средств для начала строительства новых объектов для кварталов реновации.

За три года планируется возвести 24 школы и детсада, пять поликлиник, восемь спортивных сооружений, три административных здания.

Как отметил Бочкарёв, программа реновации формирует новую качественную городскую среду.

Со своей стороны, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко заявил, что жители Москвы считают важным расположение социальных объектов в шаговой доступности от жилья. Он также выразил мнение, что безопасность и досуг детей — одни из главных критериев выбора района.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что завершены работы по благоустройству у десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена.

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