Бочкарёв: в кварталах реновации построят 40 социальных объектов за три года

На территории кварталов, формируемых в Москве в рамках реновации, до конца 2025 года построят 40 объектов различного социального назначения, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Об этом сообщает НСН.

В Адресной инвестиционной программе предусмотрен необходимый объём средств для начала строительства новых объектов для кварталов реновации.

За три года планируется возвести 24 школы и детсада, пять поликлиник, восемь спортивных сооружений, три административных здания.

Как отметил Бочкарёв, программа реновации формирует новую качественную городскую среду.

Со своей стороны, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко заявил, что жители Москвы считают важным расположение социальных объектов в шаговой доступности от жилья. Он также выразил мнение, что безопасность и досуг детей — одни из главных критериев выбора района.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что завершены работы по благоустройству у десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена.