Бочкарёв: в кварталах реновации построят 40 социальных объектов за три года
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Об этом сообщает НСН.
В Адресной инвестиционной программе предусмотрен необходимый объём средств для начала строительства новых объектов для кварталов реновации.
За три года планируется возвести 24 школы и детсада, пять поликлиник, восемь спортивных сооружений, три административных здания.
Как отметил Бочкарёв, программа реновации формирует новую качественную городскую среду.
Со своей стороны, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко заявил, что жители Москвы считают важным расположение социальных объектов в шаговой доступности от жилья. Он также выразил мнение, что безопасность и досуг детей — одни из главных критериев выбора района.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что завершены работы по благоустройству у десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена.