RT: в Свердловской области нашли пропавших при сплаве по реке Вижай туристов

В Свердловской области нашли группу туристов, которые пропали, сплавляясь по реке, сообщил источник RT.

По имеющейся информации, люди застряли в 15 км от населённого пункта Тахта. Они собирались сплавляться 70 км по реке до посёлка Вижай на катамаранах, однако не смогли продолжить маршрут.

Участникам группы пришлось разделиться, а троим из них удалось выйти к людям.

«К ним направляются спасатели. Добираться придётся на проходимом КамАЗе (в этих местах уже много снега), а потом на моторных лодках», — рассказал источник.

Ранее URA.RU со ссылкой на представителя регионального главка МВД Валерия Горелых сообщило, что полиция и спасатели ведут поиски пятерых туристов, которые пропали во время сплава по реке Вижай.