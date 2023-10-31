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На Варшавском шоссе в Москве начался капремонт эстакады

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На Варшавском шоссе в Северном Бутове начался капитальный ремонт эстакады. Движение транспорта во время работ перекрывать полностью не планируется, заявил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
На Варшавском шоссе в Москве начался капремонт эстакады

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

«В этом году обновим эстакаду на Варшавском шоссе на участке от МКАД до Щербинки, работы завершим до конца декабря», — сказал Бирюков.

По его словам, специалисты заменят защитный слой бетона дорожного полотна, гидроизоляцию, деформационные швы. Также запланирован ремонт систем водоотведения.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что завершены работы по благоустройству у десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена.

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