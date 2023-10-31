RT в Telegram
Подпишись

В Донецке на маршруты вышло 30 новых автобусов

Короткая ссылка
Новые комфортабельные пассажирские автобусы вышли на маршруты в столице ДНР — Донецке.
В Донецке на маршруты вышло 30 новых автобусов
  • Gettyimages.ru
  • © Johnce

Так, 30 современных машин оснащены современным оборудованием: у водителя есть камеры кругового обзора и бортовой компьютер, в салоне — климат-контроль с кондиционером и печкой, передаёт ОТР.

Начальник пассажирского автобусного парка «Донэлектроавтотранс» Анатолий Кислый рассказал, что в каждом автобусе 31 сидячее место и 109 стоячих.

«Автобусы полностью комфортабельные. Оборудованы даже системой зарядки телефонов, пандусами», — отметила он.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде с начала 2023 года направили 50 млн рублей на обновление вспомогательной техники для МКП «Калининград-ГорТранс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить