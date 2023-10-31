В Донецке на маршруты вышло 30 новых автобусов
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Так, 30 современных машин оснащены современным оборудованием: у водителя есть камеры кругового обзора и бортовой компьютер, в салоне — климат-контроль с кондиционером и печкой, передаёт ОТР.
Начальник пассажирского автобусного парка «Донэлектроавтотранс» Анатолий Кислый рассказал, что в каждом автобусе 31 сидячее место и 109 стоячих.
«Автобусы полностью комфортабельные. Оборудованы даже системой зарядки телефонов, пандусами», — отметила он.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде с начала 2023 года направили 50 млн рублей на обновление вспомогательной техники для МКП «Калининград-ГорТранс».