В Донецке на маршруты вышло 30 новых автобусов

Новые комфортабельные пассажирские автобусы вышли на маршруты в столице ДНР — Донецке.

Так, 30 современных машин оснащены современным оборудованием: у водителя есть камеры кругового обзора и бортовой компьютер, в салоне — климат-контроль с кондиционером и печкой, передаёт ОТР.

Начальник пассажирского автобусного парка «Донэлектроавтотранс» Анатолий Кислый рассказал, что в каждом автобусе 31 сидячее место и 109 стоячих.

«Автобусы полностью комфортабельные. Оборудованы даже системой зарядки телефонов, пандусами», — отметила он.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде с начала 2023 года направили 50 млн рублей на обновление вспомогательной техники для МКП «Калининград-ГорТранс».